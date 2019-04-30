Dracula'nın kadrosu şekilleniyor

Uyarlamanın oyuncu kadrosunda Jonathan Aris, Sacha Dhawan, Nathan Stewart-Jarrett, Catherine Schell, Youssef Kerkour ve Clive Russell rol alacak. Dizinin başrolünde Claes Bang’in yer alacağı daha önce açıklanmıştı.

3 bölüm halinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Dracula”nın yönetmen kadrosunda ise “Westworld”ün yönetmeni Jonny Campbell, “Killing Eve”in yönetmeni Damon Thomas ve Paul McGuigan görev yapacak. Dizinin senaryosunu “Doctor Who”nun showrunner’ı Steven Moffat ve “Sherlock”un senaristi Mark Gatiss kaleme alırken senaryo, Bram Stoker’ın klasikleşmiş hikayesini, modern bir üslupta ele alacak.

Dizinin yürütücü yapımcılığını Steven Moffat, Mark Gatiss, Sue Vertue ve Ben Irving üstlenirken showrunner koltuğu Larry Tanz’e emanet edildi. “Dracula”nın bu yıl içerisinde ya da 2020'nin ilk aylarında prömiyer yapması bekleniyor.

