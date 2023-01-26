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Dragos Hincu: “Engin Fırat, Kenya’da çok başarılı olur”

26.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, bir dönem Moldova Milli Takımı’nı da çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat’ın, Kenya Milli Takımı ile çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

Dragos Hincu: “Engin Fırat, Kenya’da çok başarılı olur”

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, 2019-2020 yılları arasında Moldova Milli Takımı’nı çalıştıran, şu anda ise Kenya Milli Takımı’nda görev yapan Teknik Direktör Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu. Fırat’ın, Moldova’nın başına geçme süreci ile ilgili Hincu, “Engin hocanın Moldova Milli Takımı’nın başına geçmesini zaten uzun süredir istiyordum. Hem Fırat’ın Moldova’yı iyi tanıması hem de 25 senelik üst düzey teknik direktörlük tecrübesine sahip olması büyük avantajlardı. Düşünün; hem Avrupa hem de Asya Şampiyonlar Ligi’nde hocalık yapmış. İran Milli Takımı’yla hiç maç kaybetmemiş. Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde Galatasaray karşısındaki 6-0’lık tarihi galibiyete imza atmış. Bundesliga’da takım çalıştıran en genç teknik direktörler arasına girmiş. Bu gerçekten de saygı duyulması gereken bir kariyer” şeklinde konuştu.

“DÜNYANIN EN İYİLERİYLE OYNADIK VE HİÇ KORKMADI”

Engin Fırat yönetimindeki Moldova’nın o dönem çok başarılı bir performansa imza attığının altını çizen Hincu, “Dünyanın en iyileriyle oynadık ve hiç korkmadı. Maç kazanmamızın imkansız olduğu takımlara karşı çıktık. Tarihimizin en önemli maçlarının başında gelen dünya şampiyonu Fransa’ya karşı Paris’te 70.000 kişi önünde öne geçtik ve kötü bir hakeme yenildik. Ülkemizi gururlandırdı. Biliyorsunuz biz eski Sovyetler Birliğinin bir parçasıydık. Bizim Rusya’yla Engin Fırat döneminde 0-0 berabere kalmamız da tarihi bir başarıydı. Genelde FIFA sıralamasında ilk 20’de olan takımlarla oynadık ve gerçekten iyi performans sergiledik. İsveç, İzlanda, Yunanistan, İtalya ve niceleri” diye konuştu.

“MOLDOVA HALKI ONU ÇOK SEVİYOR”

Engin Fırat’ın, Moldova’da çok sevildiğini belirten Dragos Hincu, “Moldova halkı onu çok seviyor. Şöyle anlatayım; 2019’da vatandaşların oylarıyla yılın hocasının seçildiği VIP organizasyonu düzenlendi. Engin hoca o organizasyonda ödüle layık görüldü. Halkın onu ne kadar sevdiğini oradan anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“KENYA BÖYLE İYİ BİR HOCA VE İNSANA SAHİP OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI”

Türk teknik adamın, Kenya’da güzel işlere imza atacağına inandığını aktaran Hincu, “Engin Fırat, Kenya Milli Takımı’nda çok başarılı olur. Kenya böyle iyi bir hoca ve insana sahip olduğu için çok şanslı. Kenya, futbolda ön plana çıkmış bir ülke değil ama Engin Fırat o kadar farklı ve üst düzey bir futbol adamı ki onları Dünya Kupası’na götürürse ben ve benim gibi onunla çalışma fırsatı bulmuş insanlar buna şaşırmaz” diyerek sözlerini noktaladı.

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