'Drakula' böceği tehlikesi: Alarm verilmesi gerekiyor

OYUKLAR AÇIP, DALLARI KURUTUYOR 2014 yılında musallat olduğu fındık dallarına zarar veren böcek türü, son günlerde ise Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla etrafa yayılan ve başlatılan biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek türü, kök kısmını yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor. 2 bin dekardan fazla alanı tehdit eden ‘Drakula’ böceğin, kentte belediyenin süs bitki üretim alanından fındık bahçelerine yayıldığı tahmin ediliyor.

'HIZLA YAYILIYOR'



Konuyla ilgili konuşan Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, böceklerin fındık ve ağaçlarda tehlike oluşturduğunu, önlem alınmaması halinde fındık bahçelerini yok olma riskiyle karşı karşıya kalındığını söyledi. Eyüoğlu, "2014'de bahçe bitkileri ile böceğin yayıldığı söyleniyor. Şu an 2019 yılındayız. Böcek türü, 2 bin 300 dekar alanda karantina altına alınmış durumda. Şu an kentin Esiroğlu bölgesinden Mağmat boğazı mevkisine doğru geliyor. Burayı geçerse hem Ortahisar’ı etkileyecek hem de Akçaabat ilçesini. Böcek, hızlıca yayılarak bölgenin en büyük gelir kaynaklarından olan fındığa ciddi zararlar verecek. Acilen gerekli tedbirler alınmalı” dedi.

‘ALARM VERİLMESİ GEREKİYOR’



Böcekle mücadele kapsamında somut adımların atılması ve risk altındaki bölgelerde alarm verilmesi gerektiğini kaydeden Eyüpoğlu, "Şu an karantinada olan bölgelerde 5 yıl karantinanın gerekleri uygulanacak. Ürünler sökülecek ve orada bir daha dikim yapılmayacak. 5 yıl sonra dikimlere başlanacak ve 5 yıl da fındığın gelişmesi mahsul verecek boyuta ulaşması beklenecek. Çiftçinin burada 10 yıllık bir kaybı var. Çiftçilerin kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. 10 yıllık bir süreç söz konusu, çiftçi 10 yıl bahçeden uzak kalırsa hem maddi olarak etkilenecek hem de bahçeden kopmuş olacak. Asıl sıkıntı olan yerler şu an için Akçaabat ve Ortahisar ilçeleri için. Buralarda alarm verilmesi gerekiyor. Somut adımlar atılması lazım. Bununla mücadele ediliyor ama her geçen gün de böceğe maruz kalan alan genişliyor. Şu an Akçaabat’ta bulunan çiftçilerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kurumların bir an önce çalışmalar başlaması lazım” diye konuştu.