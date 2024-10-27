Drogba çıldırdı! Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın alıyor

2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Drogba, kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlarla çok sağlam bir bağ oluşturmuştu. Türkiye serüveni sonrası yaptığı açıklamalarla İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Drogba, ülkemizden takım almaya karar verdi.

BİRÇOK KULÜPLE GÖRÜŞTÜ

Alt liglerden birçok takımla görüşme sağlayan Drogba, Sakaryaspor ve Altınordu ihtimali üzerinde durdu. Yaptığı araştırmalar sonucu bu iki ekipten vazgeçen Drogba, Süper Lig şampiyonuna rotasını çevirdi.

BURSASPOR'U İSTİYOR

Bursaspor taraftarının gösterdiği ilgiden epey etkilenen Drogba, satın alacağı kulüp olarak Bursaspor'u belirledi. Kulüp yöneticilerinden randevu talep eden Drogba, anlaşması halinde Bursaspor'un resmi sahibi olacak.