Drone’ları düşüren bir savunma Drone’u geliştirdiler 

Bir insan tarafından yönetilen ancak otonom olarak da hareket edebilen drone, güçlü gövdesi ve ağır kütlesi ile havadaki şüpheli drone’lara çarparak onları düşürecek.

Drone, bir diğer drone’a saldırmadan önce insanlardan onay almak zorunda olacak. Böylece yapay zeka kendi kendine hedefler seçip saldıramayacak.

Lucky’nin şirketi şimdiden ABD’de ve İngiltere’de onlarca güvenlik şirketine, yüzlerce drone’u gönderdiğini de duyurdu. Bu drone’lar yakında ortaya çıkabilecek bir drone saldırısında güvenlik önlemi olarak karşımıza çıkabilir. Geçtiğimiz yıl bazı saldırganlar İngiltere’nin en büyük havalimanını üzerinde drone uçurarak bir hafta kullanılamaz duruma getirmişti.

Ancak öte yandan yapay zeka kontrolündeki bu güvenlik drone’u, insanlara saldırabilecek yapay zekalı droneların ortaya çıkması ve yaygınlaşması konusundaki endişeleri alevlendirdi.

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