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Drone'lu kebapçı sosyal medyayı salladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te bir kebapçının etleri kasaptan drone ile taşıdıktan sonra mangalda pişirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü.

Drone'lu kebapçı sosyal medyayı salladı

Gastronomi kenti Gaziantep'te tarihi kalenin yakınlarında dükkanı bulunan Kebapçı Yalçın, yaptığı farklı ve değişik kebap pişirme şekliyle sosyal medyada gündem oldu. Pişireceği etleri kasaptan drone ile iş yerine uçuran Kebapçı Yalçın, drone'u adete bir çırak gibi kullandı, kasaptan drone'a bağlanan etler ve ciğerler Kebapçı Yalçın'a ulaştıktan sonra mangaldaki yerini aldı. Drone desteği ile pişen kebaplar ise midelere bayram ettirdi.

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Farklı bir şeyler yapmak isterken akıllarına böyle bir fikir geldiğini belirten Kebapçı Yalçın, "Farklı bir şeyler yapmayı düşünürken aklımıza böyle bir fikir geldi. Daha önce de böyle bir şey yapmayı planlamıştık ama bugüne kısmetmiş. Drone da günümüz teknolojisinin bir parçası olduğu için drone'u bunun için kullandık. Gaziantep zaten bir gastronomi şehri ama biz de bu yolda şehrimize farklı bir şeyler katmak için böyle yaptık. Drone'u önce ciğerciye yolladık. Sonra ciğerci drone'a ciğerleri bağlayıp bize gönderdi. Biz de gelen ciğerleri mangalda pişirip farklı olmaya, drone'u bir çırak gibi kullanmaya çalıştık" dedi.

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Drone'da ciğeri gören vatandaşların da farklı tepkiler verdiğini söyleyen Kebapçı Yalçın, "Drone ile ciğer uçurduğumuzu gören vatandaşlar farklı tepkiler verdi. Havada ciğer var, kaleden ciğer geliyor diyenler hatta ciğer uçuyor diyenler bile oldu. Yani farklı ve güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

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