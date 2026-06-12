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DSİ açıkladı: Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı

Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DSİ açıkladı: Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı belirtildi.
Açıklamada, yağışlar sonrası Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığı ifade edildi.

Su kaynaklarının tarımsal üretim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, suyun verimli kullanılması ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

DSİ açıkladı: Tercan da baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı 1

Yetkililer, yağışların baraj ve göletlerdeki su seviyelerine önemli katkı sunduğunu belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA

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Erzincan
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