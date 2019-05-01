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DSP'den Gaziantep'te ilgin açılış! Makas yerine maket bıçağı, kurdele yerine şal

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Gaziantep İl teşkilatının açılışı kolaylara sahne oldu. Makas ve kurdele bulunmayan açılışta makas yerine maket bıçağı önerilirken, kurdele yerine ise partili bir kadına ait şal kesildi.

DSP'den Gaziantep'te ilgin açılış! Makas yerine maket bıçağı, kurdele yerine şal

31 Mart Seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Gaziantep’e yapan Genel Başkan Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) yeni İl binasının açılışına katıldı. Ancak hazırlıksız yapılan açılış ilginç anlara sahne oldu.

Açılış kurdelesinin bulunmaması nedeniyle hemen bir partili kadına ait "ak güvercin" baskılı şal, kapıya getirildi. Şalı kesmek için ise bu kez makas arandı. Makas bulunamayınca bir parti görevlisi ise makas yerine maket bıçağı ile açılışın yapılmasını önerdi. Partili ve gazeteciler arasında gülüşmeye neden olan maket bıçağı teklifinden ise gazetecilerin de devreye girmesiyle vazgeçildi.

Kurdele kesmeden yapılmak istenen açılış, son anda makas bulunmasıyla devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen makas ile şalı kesen Aksakal, içeride gazeteciler ve partililerle sohbet etti.

"MAKASI BULMASALARDI BENİM ŞAL GİTMEZDİ"

Şalı kesilen kadın ise yaşananlara gülerek, "Makası bulmasalardı benim şal gitmezdi" dedi. Partili kadın, "Anı kalsın bende" diyerek, iki parçaya ayrılan şalı da aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
DSP gaziantep açılış

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