Dua isteyip binlerce ayakkabıyı bedavaya dağıttı: Duyan inanamadı! "Çaldın mı?"

Amasya’nın Suluova ilçesinde esnaf Burak Eroğlu, deposundaki bin çift ayakkabıyı pazarda halka bedava dağıttı. Önce şüpheyle yaklaşan vatandaşlar “Hangi gemi battı?”, "Çaldın mı?" gibi sorular sorarken, esnaf sadece dua edene ayakkabı vereceğini söyledi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir esnaf pazarda bin çift bedava ayakkabı dağıttı. "Hangi gemi battı?" şeklinde sorular yöneltip inanamayan vatandaşları ikna etmeye çalışan esnaf Burak Eroğlu, dua istedi.

3 YILDIR AYAKKABICILIK YAPIYOR

İlçede 3 yıldır semt pazarında ayakkabı tezgahı bulunan Burak Eroğlu, açtığı ayakkabı mağazasını yeni ürünlerle donattı. Deposundaki fazla ayakkabıları buraya taşımak yerine tezgahında halka bedava dağıtacağını duyurunca yeni ayakkabılar kapış kapış eden sahiplerini buldu. Hayırsever esnaf, çalıntı sanıp şüpheyle yaklaşanları uzun süre inandırmaya çalıştı.

"ÇALDIN MI, HANGİ GEMİ BATTI" DİYE SORANLAR OLDU

Yörede daha öncede genç bir çiftçinin fazla patateslerini halka dağıttığını hatırlatan 36 yaşındaki Eroğlu, "Çaldın mı? Hangi gemi battı?" diye soranlar bile çıktı. Halbuki 3 yıldır depomuzda bulunan mallardı. Depoya girdiğimde içime doğdu. Bu sefer hayır işi yapmak istedim. Sadede Allah rızası içi dua etmelerini istedim" diye konuştu.

