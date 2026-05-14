Elon Musk Çin'de "trol" modunu açtı! Yanındaki isim 'hayran' sanıldı, milyarder çıktı

Donald Trump’ın Çin ziyareti kapsamında Pekin’de bir araya gelen teknoloji devleri sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Elon Musk’ın verdiği sıra dışı pozlar ve yüz ifadeleri binlerce yorum aldı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ AYNI KAREDE

Pekin’de gerçekleşen görüşmelerde Elon Musk, Tim Cook ve Lei Jun birlikte görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan karelerde Musk’ın resmi diplomatik atmosferden uzak tavırları dikkat çekti. Kullanıcılar ünlü milyarder için “Pekin’de yine trol modunu açtı” ve “Rock yıldızı gibi karşılandı” yorumları yaptı.

LEİ JUN DETAYI OLAY OLDU

En çok konuşulan anlardan biri ise Lei Jun’un Elon Musk ile verdiği fotoğraf oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ilk anda Lei Jun’u sıradan bir hayran sandı. Ancak daha sonra fotoğraftaki kişinin Xiaomi’nin kurucusu olduğunun anlaşılması esprili yorumları beraberinde getirdi.