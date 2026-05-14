Havadan içme suyu üreten bambu kule yaptılar

Temiz su kaynaklarına erişimin her geçen gün zorlaştığı dünyada geliştirilen yenilikçi projeler dikkat çekmeye devam ediyor.

Sedef Karatay Bingül

İtalyan mimar Arturo Vittori tarafından tasarlanan 'Warka Water' adlı bambu kule, havadaki nemi içme suyuna dönüştürerek özellikle kurak bölgeler için umut vadediyor.

YAĞMUR, SİS VE ÇİYDEN SU TOPLUYOR

Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşabilen kule; yağmur, sis ve çiy gibi doğal kaynaklardan faydalanarak su topluyor. Yapının içerisinde bulunan özel ağ sistemi, havadaki nemi yoğunlaştırıyor. Oluşan su damlacıkları ise aşağı bölümde yer alan depolama alanında birikiyor.

Uygun hava koşullarında sistemin günde yaklaşık 100 litreye kadar içme suyu üretebildiği belirtildi.

ELEKTRİK VE ALTYAPIYA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Warka Water sisteminin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise tamamen pasif bir çalışma prensibine sahip olması. Elektrik, yakıt ya da karmaşık altyapı gerektirmeyen kule, doğadaki yoğunlaşma sürecini taklit ederek çalışıyor.

Bu yönüyle özellikle temiz su altyapısının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde alternatif bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI ETİYOPYA

Projenin temelinin, Etiyopya’da yaşanan su sıkıntısından etkilenen Vittori’nin gözlemlerine dayandığı ifade ediliyor. Bölgede yaşayan kadın ve çocukların temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalması, mimarı bu sistemi geliştirmeye yönlendirdi.

BİRÇOK ÜLKEDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

İlk olarak Afrika’daki ihtiyaçlar için geliştirilen sistemin zaman içinde Haiti, Kamerun, Hindistan, Brezilya ve Kolombiya gibi farklı ülkelerde de kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Düşük maliyetiyle öne çıkan kulelerin kurulum bedelinin yaklaşık 500 ila 1000 dolar arasında değiştiği ifade edilirken, uzmanlar su üretim kapasitesinin bölgenin nem oranına ve iklim koşullarına bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.

İklim değişikliği ve kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde, atmosferden su elde etmeyi amaçlayan bu tür projelerin gelecekte daha da önem kazanabileceği değerlendirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
