Dua Lipa dondurma tarifi: Dua Lipa'nın 3 malzemeli dondurma tarifi nasıl yapılır?

"Dua Lipa dondurması," sosyal medyada viral olan ve Dua Lipa'nın kendine has bir tarifiyle popülerleşen bir tatlı. Bu dondurma, vanilyalı dondurma üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu eklenerek hazırlanmaktadır. İtalyan mutfağında "gelato con olio" olarak bilinen bu tarz bir tatlı, zeytinyağının dondurmanın tatlılığına ve tuzun ise lezzet katmanlarına yeni bir boyut kazandırmasıyla dikkat çeker.

Bu tarif ilk olarak Dua Lipa'nın bir radyo programında favori tatlısı olarak paylaşmasıyla gündeme geldi. Hemen ardından TikTok gibi platformlarda hızla yayılarak bir trend haline geldi. Tarifi deneyenler, bu sıra dışı lezzeti genellikle beğenmekte, ancak bazıları bu kombinasyonu tuhaf bulmaktadır.

Aşağıda göreceğiniz malzemeleri ve verilen çok kolay tarif aşamalarını uygulayarak siz de bu son zamanların dikkat çeken dondurma tarifini yapabilirsiniz. Damak tadınıza göre servis yaparken nane yaprakları ya da damla çikolata gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz.

MALZEMELER 3 top vanilyalı dondurma

1 kaşık deniz tuzu

1 kaşık zeytinyağı