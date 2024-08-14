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    4. Dua Lipa dondurma tarifi: Dua Lipa'nın 3 malzemeli dondurma tarifi nasıl yapılır?

    Dua Lipa dondurma tarifi: Dua Lipa'nın 3 malzemeli dondurma tarifi nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    14.08.2024 14:25
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    Son zamanların en gözde dondurma tariflerinden biri de Dua Lipa’nın sadece üç malzeme ile yaptığı ve farklı malzemeler kullanması ile dikkat çekmeyi başaran dondurma tarifi. Bu tarifi siz de denemek için evde kendi mutfağınızda birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. İşte adını duyanları merak ettiren Dua Lipa dondurma tarifi!

    Dua Lipa dondurma tarifi: Dua Lipa'nın 3 malzemeli dondurma tarifi nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 1
    Hazırlık Süresi 1dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 126kal

    "Dua Lipa dondurması," sosyal medyada viral olan ve Dua Lipa'nın kendine has bir tarifiyle popülerleşen bir tatlı. Bu dondurma, vanilyalı dondurma üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu eklenerek hazırlanmaktadır. İtalyan mutfağında "gelato con olio" olarak bilinen bu tarz bir tatlı, zeytinyağının dondurmanın tatlılığına ve tuzun ise lezzet katmanlarına yeni bir boyut kazandırmasıyla dikkat çeker.

    Bu tarif ilk olarak Dua Lipa'nın bir radyo programında favori tatlısı olarak paylaşmasıyla gündeme geldi. Hemen ardından TikTok gibi platformlarda hızla yayılarak bir trend haline geldi. Tarifi deneyenler, bu sıra dışı lezzeti genellikle beğenmekte, ancak bazıları bu kombinasyonu tuhaf bulmaktadır.

    Aşağıda göreceğiniz malzemeleri ve verilen çok kolay tarif aşamalarını uygulayarak siz de bu son zamanların dikkat çeken dondurma tarifini yapabilirsiniz. Damak tadınıza göre servis yaparken nane yaprakları ya da damla çikolata gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 3 top vanilyalı dondurma
    • 1 kaşık deniz tuzu
    • 1 kaşık zeytinyağı

    TARİF

    • Servis tabağına ya da kasesine dondurmayı koyun.
    • Zeytinyağını ekleyin.
    • Deniz tuzunu ekleyin.
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    Anahtar Kelimeler:
    Dua Lipa tarif
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