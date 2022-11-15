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Dua Lipa eteğini indirip iç çamaşırını göstermekten çekinmedi

15.11.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası’nda sahne almayacağını açıklayan Dua Lipa sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Dua, son olarak beyaz tangasını göstermek için arkasını döndü.

Dua Lipa eteğini indirip iç çamaşırını göstermekten çekinmedi

Dua Lipa, turnesinin perde arkasından paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Katar’ın göçmen karşıtlığı, LGBTİ+ ilişkilerin yasa dışı olması ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor olmasına tepkili olan Lipa Katar’ın insan hakları konusunda gelişme kaydetmesi halinde ileride orada konser verebileceğini açıkladı.

Katar açıklamasıyla gündeme gelen Lipa sosyal medyada iddialı pozlarını paylaştı.

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İÇ ÇAMAŞIRINDAKİ DETAY

Lipa düşük bel eteğiyle kombinlediği tarzıyla poz verirken beyaz iç çamaşırını göstermekten çekinmedi. Şarkıcının iç çamaşırında adının yazması da dikkat çekti.

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27 yaşındaki şarkıcı, diz boyu kırmızı çizmelerle birlikte küçük bir kot mini etek giydi. Eteğini belinden düşürerek iç çamaşırını gösteren Lipa yine hayranlarının dikkatini çekti.

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Dua Lipa

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