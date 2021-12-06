Dua Lipa ile Anwar Hadid ayrılmayı konuşuyor!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile model Anwar Hadid birlikteliklerini noktaladı. The Sun'da yer alan habere göre; ikilinin kariyerlerine odaklanmak için bir süredir görüşmediği aktarıldı.

İddialara göre çift son 1.5 ayda hiç bir araya gelmedi.

Dua Lipa’nın Londra ve Los Angeles’ta albüm kayıtlarına devam ettiği belirtilirken Hadid’in ise köpekleri Dexter ile New York’ta kaldığı kaydedildi. Çifte yakın bir kaynak, “İkisi de ilişkilerine ara verme fikrini konuşuyor. İlişkileri şu an krizden geçiyor ve sallantıda” dedi.

İkili konuyla ilgili açıklama yapmazken Hadid bir süre önce Instagram hesabından, “Bana yol gösterdikleri ve kendimle mutlu kalmamı öğrettikleri için sevdiklerime şükran borçluyum” mesajını yazmıştı.



