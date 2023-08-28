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Dua Lipa mini şortuyla poz verdi! "Giymesen de olurdu"

28.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras ile yeni bir aşka yelken açan Dua Lipa, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel şarkıcı minicik şortuyla son olarak kıvrımlarını sergiledi.

Dua Lipa ve Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayında 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek aşklarını ilan etmişti. Galaya el ele gelen ünlü çiftin yaş farkı eleştirilere neden olmuştu.

Aralarında 14 yaş fark olan çift geçtiğimiz günlerde Lipa'nın doğum gününde kucak pozuyla düşman çatlattı.

Yeni yaşını kutlayan Dua Lipa sosyal medya paylaşımlarını da sürdürüyor. Dua Lipa çok kısa şortla kıvrımlarını sergiledi.

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Düşük bel şortuyla dikkat çeken Lipa paylaşımına "Güneş serseri" notunu düştü.

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Şarkıcının şortunun kısalığına eleştiriler de vardı. Dua Lipa'ya "Giymesen de olurmuş", "Direkt bikini altı giyseydin", "Çok seksisin" yorumları geldi.

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