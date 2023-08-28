Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin İrem Uslu ile evlendi! Arkadaşının taktığı 'beşi bir yerde' dikkat çekti

Uzun yıllardır "Güldür Güldür Show"da boy gösteren ve "Mesut" karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle sade bir törenle evlendikten sonra merak konusu oldu. Uslu ve Bilgin'in karşılıklı dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu eğlence sırasında eşine serenat yaptı.

Güzelliği ile dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade bir gelinlik giymeyi tercih etti.

Uğur Bilgin'e bir arkadaşı düğün hediyesi olarak özel yaptığı 'beşi bir yerde'yi taktı. Ancak bu takıda altın değil purolar vardı. O anlar gelin ve damatı güldürdü.

GÜLDÜR GÜLDÜR EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

Düğünde çifti Güldür Güldür Show'un başarılı isimleri de yalnız bırakmadı. Doğa Rutkay, Aylin Kontante, Rüştü Onur Atilla gibi isimler arkadaşlarının mutlu gününden paylaşım yaparak beğeni topladı.





