Dubai'deki zenginlerin lüks dolu yaşamlarından kareler...

Zenginliğin sembolü olan paranın oluk oluk aktığı Dubai'deki zenginlerin yaşantışı görenleri hayrete düşürüyor. Zenginin malına bakıp bakıp ''Adamlar yaşıyor ya!'' dediğimiz Dubaili zenginlerin günlük hayatlarından kareleri sizler için derledik.

Bakalım Dubaili zenginler nasıl yaşıyormuş?

1. Genelde evcil hayvan olarak zenginlik göstergesi olan aslan ya da kaplan besliyorlar!

2. Altın kaplama dişler vazgeçilmezleri...

3. Trafikte ucuz bir araba görmek neredeyse imkansız...

4. Genelde bir yere giderken özel jetlerini kullanıyorlar.





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Polis arabaları bile lüks!**

6. Akvaryumun içine oda yapmışlar!

7. Çağ üstü araçları burada görmek mümkün.

8. Sıradan tuvaletleri bile oldukça lüks...

9. Deve sütünden yapılmış çikolatalar...

10. Çöp kutuları bile dünyaca ünlü bir marka!

11. Bebekler altın emzik kullanıyor.

12. Sokak hayvanları bile tanesi bilmem kaç lira olan develer...

13. Paradan olsa gerek ilginç hobi ve zevkleri var.

14. Pahalı arabalar ve aslanlar vazgeçilmezleri...

15. Dünyanın en ağır altın yüzüğü bile onlara ait!

16. Yemeklerinde bolca altın altın tozu ya da altın varak kullanıyorlar