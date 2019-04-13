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Dubai'deki zenginlerin lüks dolu yaşamlarından kareler...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Lüks, şatafat ve zenginlik denince akla gelen şehir Dubai! Peki Dubaili zenginler günlük hayatlarında nasıl yaşıyor? Gelin hep beraber bakalım...

Dubai'deki zenginlerin lüks dolu yaşamlarından kareler...

Zenginliğin sembolü olan paranın oluk oluk aktığı Dubai'deki zenginlerin yaşantışı görenleri hayrete düşürüyor. Zenginin malına bakıp bakıp ''Adamlar yaşıyor ya!'' dediğimiz Dubaili zenginlerin günlük hayatlarından kareleri sizler için derledik.

Bakalım Dubaili zenginler nasıl yaşıyormuş?

1. Genelde evcil hayvan olarak zenginlik göstergesi olan aslan ya da kaplan besliyorlar!

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2. Altın kaplama dişler vazgeçilmezleri...

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3. Trafikte ucuz bir araba görmek neredeyse imkansız...

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4. Genelde bir yere giderken özel jetlerini kullanıyorlar.

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  1. Polis arabaları bile lüks!**

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6. Akvaryumun içine oda yapmışlar!

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7. Çağ üstü araçları burada görmek mümkün.

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8. Sıradan tuvaletleri bile oldukça lüks...

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9. Deve sütünden yapılmış çikolatalar...

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10. Çöp kutuları bile dünyaca ünlü bir marka!

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11. Bebekler altın emzik kullanıyor.

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12. Sokak hayvanları bile tanesi bilmem kaç lira olan develer...

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13. Paradan olsa gerek ilginç hobi ve zevkleri var.

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14. Pahalı arabalar ve aslanlar vazgeçilmezleri...

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15. Dünyanın en ağır altın yüzüğü bile onlara ait!

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16. Yemeklerinde bolca altın altın tozu ya da altın varak kullanıyorlar

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17. Değerli taşlar parıltılı bir görünüm vazgeçilmezleri...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
insanlığa ve İslam alemine bir faydaları yoksa , lüks yaşantıları müsait yerlerine girsin. zenginlik paylaşıldıkça güzeldir çevresine faydası olmayan pis zenginlik yerin dibine batsin
Onların diyar diyar gezmeleri sakın seni aldatmasın onlar az bir faydalanmadan sonra gidecekleri yer cehennemdir.O ne kötü döşektir.Al-i İmran
Bunlar gibi müslüman olmaz olsun bu ne israf bu ne görgüsüzlük ama hepsi helak olucak
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