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Dubai'nin en iyi plajları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 20.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

Eğlenmek için sörf, kum, güneş olmasa olmazınızsa Dubai plajları tam size göre! Keşfetmeniz için pek çok gizemli kıyının bulunduğu Dubai, görenleri büyülüyor. İşte deniz suyu sıcak, altın renkli kumlarla bezenmiş birbirinden güzel plajlarıyla Dubai...

Dubai'nin en iyi plajları

Ziyaretçiler için yapacak bir dünya aktivite var: İster çocuğunuzu kumdan kale inşa edilen alana bırakıp sörf tahtasıyla maceralara atılın, ister sakin bir öğle sonrası üzerinize sıçrayan serin suların tadını çıkarın.

Plajda eğlenmek için yapılacak onlarca aktivitenin yanı sıra Dubai, deniz suyu kalitesini oldukça ciddiye alıyor ve kristal berraklığındaki deniziyle gurur duyuyor.

PLAJLARIN ÇOĞUNDA 'MAVİ BAYRAKLAR' DALGALANIYOR

Dubai 2010'dan beri uluslararası Mavi Bayrak programının gururlu bir katılımcısı. Kıyılarındaki plajlarda onların temiz ve yüzmek için güvenli olduğunu gösteren uluslararası çevre standardı mavi bayraklar dalgalanıyor.

'Black Palace' plajı 'gizli plaj' olarak da biliniyor. Burj Al Arab ve Palm Jumeirah arasında yer alan plaj, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için gizli bir cevher ve keşfedilmeye değer bir güzellik. Bu mükemmel manzaralı şerit, çocuklu bir tatil için de iyi bir tercih.

Su sporları meraklılarını cezbeden ise 'Günbatımı Plajı' da denen Umm Suqeim. Bu plajda kürek sörfü denemesi yapabilir ve dalga durumu müsaitse sörf tahtası kiralayabilirsiniz.

ÇOCUK TATİLCİLERE SUYA SAYGI ÖĞRETİLİYOR

Uçurtma Plajı'ndaki Dubai Korsanlar Sörf Kurtarma Ekibi, çocuklara denizde nasıl güvende kalınacağını öğretmeye yönelik bir atölye gerçekleştiriyor. Atölyede çocuklara ekip çalışmasını, işbirliğini ve suya saygıyı anlatıyorlar.

8 ila 18 yaş arası çocuklar plajda koşma, okyanusta yüzme, kürek, kayak, sörf ve daha fazlasını yapabilir. Böylece Dubai, herkesi bünyesinde ağırlayabiliyor.

Dubai'nin ılıman iklimi sayesinde yılın çoğu günü deniz havası var. Aylık sıcaklıklar Ocak ayında ortalama 20 dereceden Ağustos ayında ortalama 40 dereceye seyrediyor. En sıcak aylarda bile denize serinletici bir sabah dalışı güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
dubai plaj Tatil

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