Dudak dudağa görüntüleri olay olmuştu... Gizli video sonrası Yılmaz Erdoğan'ın hamlesi merak edildi! Cansu Taşkın'dan açıklama gecikmedi

Uzun bir aradan sonra İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmiş ve Cansu Taşkın hakkında çıkan haberleri doğrulamıştı.

Manken Cansu Taşkın, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olmuş ve Yılmaz Erdoğan ile ilgili olarak 'Gerçek... Haberler doğru.' açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Erdoğan ile Taşkın'ın sadece bir kaç kez görüştüğü ve aşk olmadığı iddiaları da konuşulmaya başlandı.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU

Bu gelişmelerin ardından Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun Erdoğan ile Taşkın'ın dudak dudağa görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yılmaz Erdoğan'ın hamlesi merak ediliyordu.

'ŞAŞKIN VE ÜZGÜN...'

Gizli çekildiği iddia edilen görüntülerin ardından Müge Dağıstanlı; “Yılmaz Erdoğan sinirli mi, öfkeli mi, ne halde?” diye herkes merak ediyor. Erdoğan öfkeli değilmiş ama olan bitene şaşkın ve üzgünmüş açıklamasını yapmıştı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Yılmaz Erdoğan; Taşkın ve Vurgun hakkında dava açılması için talimat verdi. Erdoğan'ın hukuki yollara başvurduğu iddialarının ardından Cansu Taşkın'dan açıklama gecikmedi.

Taşkın; 'Değerli basın mensupları hakkımda Yılmaz Erdoğan tarafından dava açılacağı yönünde haberler yapılmaktadır. Hakkımda açılmış herhangi bir dava olmadığı gibi bu yönde çıkan haberler mesnetsiz olup şahsımla hiçbir alakası yoktur' dedi.