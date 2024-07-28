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  4. Dudak dudağa yakalandıktan sonra sevgili olmuşlardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu

Dudak dudağa yakalandıktan sonra sevgili olmuşlardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 08:04
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Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenen ve önceleri "ortada net bir şey yok" açıklamalarında bulunan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu geldi.

Dudak dudağa yakalandıktan sonra sevgili olmuşlardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Zeynep Bastık her anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Tatil pozlarıyla dile düşen Bastık aşk hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Boşandıktan sonra aradığı aşkı bir türlü bulamayan Zeynep Bastık Alican Ayyıldız'la ayrıldıktan sonra Serkay Tütüncü ile yeni aşka yelken açtı.

Dudak dudağa yakalandıktan sonra "Birbirimizi tanıyoruz" diyen çift ilişkiye başladı. "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok" açıklamasından sonra kararlarını veren çiftin birbirinden ayrılamıyor.

Ekran Alıntısı

Şu sıralar sevgilisiyle tatilde olan Zeynep Bastık'tan aşk pozu da gecikmedi. Çiftin pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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