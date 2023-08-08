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  4. Dudak dudağa yakalanmışlardı! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı iddiası

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı iddiası

08.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisindeki aşklarını gerçek hayata da taşıyan ve denizin ortasında dudak dudağa yakalanan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hakkında 2. Sayfa bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre aşk kısa sürdü ve Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı.

Yalı Çapkını dizisinde oynadıkları Ferit Korhan ile Seyran Korhan karakterleri ile tanınan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sık sık aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Dizideki senaryo aşkını gerçek hayata da taşıyan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk iddialarını defalarca kez yalanladıktan sonra dudak dudağa yakalandı.

Herkesi şaşırtan aşk haberi sonrası ikili yurt dışına tatile çıkmıştı. Tatil sonrası ise ikili sessizliğe büründü. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu aşk sorularına da yanıt vermedi.

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Şimdi ise 2. Sayfa'da yer alan iddia gündeme bomba gibi düştü. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı bitti. Sette başlayan arkadaşlıkları bu yaz aşka dönüşen çift, kısa süren flörtün ardından ayrılık kararı aldı.

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Afra Saraçoğlu Oyuncu ferit

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