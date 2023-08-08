Kanye West'in yeni eşi ilginç kıyafetleriyle gündemde! "Birisi ona yardım etsin"

Geçtiğimiz yıl mart ayında 6 yıllık evliliklerini resmen sonlandıran Kim Kardashian ve Kanye West aşk hayatlarıyla gündemden düşmüyor. 42 yaşındaki Kim Kardashian bazı ilişki denemeleri yapsa da şu sıralar yalnız.

Kanye West ise 2023 yılının başlarında tasarımcısı Bianca Censori ile dünyaevine girmişti.

İlişkilerinde mutlu oldukları düşünülen çift sık sık farklı yerlerde görüntüleniyor. Kanye West'in yeni eşi sokak tarzıyla ve ilginç kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

Tasarımcının garip tarzını görenler "Biri bu kadına yardım etmeli", "Pek sağlıklı görünmüyor" gibi yorumlarda bulunuyor.



