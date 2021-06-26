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Dudak dudağa yakalanmışlardı! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan çiftinin ilişkisi başlamadan bitti

26.06.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde denizde dudak dudağa görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan çiftinin ilişkisi başlamadan bitti.

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan çiftinin ilişkisi başlamadan bitti

Uraz Kaygılaroğlu ile kendisi gibi oyuncu olan Gülcan Arslan çifti, geçtiğimiz günlerde dudak dudağa görüntülenmişlerdi. Sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan ikilinin ilişkisi çok kısa sürdü.

Kızının annesi Melis İşiten’den boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen 34 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu ile 35 yaşındaki oyuncu Gülcan Arslan, geçtiğimiz hafta Fethiye'de tanışarak flört etmeye başlamış, ikili samimi şekilde objektiflere takılmıştı.

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İLİŞKİ BAŞLAMADAN BİTTİ

GazeteVip’in haberine göre; birbirlerini tanımaya çalışan Kaygılaroğlu ile Arslan’ın anlaşamayacaklarını anlayarak sürpriz şekilde ayrıldıkları ortaya çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu, Gülcan Arslan'dan önce Berrak Tüzünataç ile de birliktelik yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülcan Arslan Uraz Kaygılaroğlu
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