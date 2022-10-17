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Dudaklarına yorum yağmıştı! Solmaz Çiros eteğini kaldırıp dans edince...

17.10.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros son dönemde değişimiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafta dudakları dalga konusu olan gelin adayı Solmaz bu sefer de sahne aldığı düğündeki dansıyla adından söz ettirdi. Solmaz'ın eteğini kaldırıp dans etmesi eleştiri yorumlarına sebep oldu.

Dudaklarına yorum yağmıştı! Solmaz Çiros eteğini kaldırıp dans edince...

Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros kilo alıp estetikler yaptırmıştı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan gelin adayı görenler "Hemen kendini topla eski haline dön" yorumlarında bulunmuştu.

Gelin adayı Solmaz Çiros son olarak derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle sahneye çıktı.

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Sahnede davulcuyu karşısına alıp dans eden Çiros'un eteğini kaldırıp beline bağlaması ve hareketleri tepki çekti.

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Solmaz Çiros'u görenler "Az daha aç olmamış", Hiç oynayamıyorsun hakkını vermiyorsun", Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" yorumlarında bulundu.

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Solmaz Çiros son haliyle şoke etti! &quot;Hemen kendini topla eski haline dön&quot;Solmaz Çiros son haliyle şoke etti! "Hemen kendini topla eski haline dön"


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Solmaz Çiros evlilik ele
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