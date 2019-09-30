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Dudaklarınız sağlığınız hakkında çok şey söylüyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 30.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Milyondan fazla sinir ucunun bir araya geldiği ve parmak uçlarından daha hassas olan dudaklarınıza bakarak sağlığınız hakkında bilgi sahibi olabileceğinizi biliyor muydunuz? Dudaklardaki çatlaklar, şişlikler ve yaralar ne anlama geliyor? İşte tüm bu soruların cevapları ve dudakların bize verdiği işaretler...

Dudaklarınız sağlığınız hakkında çok şey söylüyor!

Milyonlarca sinir ucunun bir araya geldiği dudaklarınız da vücudunuzun diğer bölgeleri gibi özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda dudak kuruması, dudak çatlaması, dudaklardaki çatlaklar, solgun dudaklar ve daha birçok belirti sağlığınız hakkında size bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Genel sağlık durumunuzdaki bazı bozulmalar kendisini dudaklarınız aracılığıyla açığa vurabilir. Dudaklarınızda ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar ve sıkıntılar sadece bakımsızlıktan olabileceği gibi daha ciddi sorunların da bir işareti olabilir. BU nedenle dudaklarınızı daha fazla ciddiye almakta fayda var. İşte dudaklarınıza bakarak sağlığınız hakkında öğrenebileceğiniz 8 şey...

1. AĞIZ KÖŞELERİNDE ÇATLAKLAR

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Tükürüğünüz ağzınızın köşelerinde kaldığında orada kurur ve cildinizin çatlamasına sebep olurlar. Sıklıkla dudaklarınızı yalıyor ve ıslatıyor olabilirsiniz, dolayısıyla ağzınızın köşesinde oluşan sıcak ve nemli ortam enfeksiyonlara davetiye çıkarır. Bu çatlakların en büyük sebebi enfeksiyonlardır. Eğer bu durum başınıza sık geliyorsa doktoruna görünmeyi ihmal etmeyin.

2. KURU ve ÇATLAMIŞ DUDAKLAR

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Dudaklarınızdaki kuruluk, vücudunuzun genelinde bir nem sorunu yaşadığınızı gösterebilir. Bu durum ayrıca iklim koşullarından ve stresten de kaynaklanabilir. Böyle bir durumda bol bol su için ve nemlendirici krem kullanın. Bol su içmenin yanı sıra bol su içeren sebze ve meyvelerin tüketilmesine de özen gösterilmelidir, çünkü sebze ve meyvelerin içerdiği su vücut tarafından daha kolay emilir. Dudakların çatlamasının bir başka sebebi de alerji olabilir. Eğer dudaklarınızın çatlamasıyla beraber kaşıntı gibi başka rahatsızlıklar da yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

3. UÇUKLAR (HERPES VİRÜSÜ)

3dd

Uçuklar son derece acı verici ve rahatsız edici olabilirler, ancak çoğu durumda zararsızdırlar ve herhangi bir tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden yok olurlar. Uçuklar, hyalüronik asit dolgusu sonrasındaki iğne yaralarından kaynaklanabildiği gibi bazı besinlere gösterilen bir reaksiyon da olabilirler. Uçukların en yaygın sebeplerinden biri ise herpes gibi viral enfeksiyonlardır, bu durumda uçukların doktor gözetiminde tedavi edilmesi gerekebilir.
Bu durum ayrıca vücuttaki nem oranının aşırı yüksek olduğunu ve bu nemin artık zehre dönüştüğünü de gösterir. Bu sorunu yaşayan kişiler, kızartma, yağlı ve tatlı yemeklerden uzak durmalı ve daha çok sebze tüketmelidir.

4. DUDAKLARIN ETRAFINDA OLUŞAN KIRMIZI HALKALAR

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Dudakların etrafındaki kırmızı halkanın en yaygın sebebi dudakları aşırı yalamaktan kaynaklanan dermatittir. Sürekli yalamak dudakların etrafındaki doğal yağlara zarar verir ve dudakları kuru ve kaşıntılı bir hale getirir. Çare dudaklarınızı nemlendirmek ve yalama huyunuzdan vazgeçmenizdir.

5. ÜST DUDAKTA OLUŞAN KIRIŞIKLIKLAR

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Üst dudakta ortaya çıkan kırışıklıkların hem fiziksel hem de duygusal sebepleri olabilir. Sürekli pipet kullanarak bir şeyler içmek, sigara kullanmak ve aşırı stres altında olmak üst dudaklardaki kırışıklıkların temel sebeplerindendir.

6. RENGİ SOLUK DUDAKLAR

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Maviye çalan dudaklar kanınızda oksijen dolaşımının zayıf olduğunu gösterir. Aynı durumu el ve ayak parmaklarınızda da görebilirsiniz. Beyaz veya solgun dudaklar anemi göstergesi olabilir ki böyle bir durumda tıbbi yardım almanız gerekir. Ayrıca dudaklarınızın solgun olması kan şekerinizin düşük olduğuna, dolaşım problemlerine veya yetersiz vitamin aldığınıza da işaret ediyor olabilir.

7. ŞİŞMİŞ DUDAKLAR

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Dudakların şişmesi alerjik bir reaksiyona işaret ediyor olabilir. Eğer belli kozmetik ürünlerini kullanmanızın ardından dudaklarınızın her zamankinden daha büyük ve şiş göründüğünü düşünüyorsanız o ürünü kullanmayı derhal bırakın. Eğer dudağınız kısa süre içerisinde hızla şiştiyse derhal tıbbi destek almanız gerektiğini unutmayın.

8. DUDAKLARDA OLUŞAN SİYAH NOKTALAR

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Dudaklardaki siyah noktaların pek çok sebebi olabilir ve kesinlikle ihmal edilmemeleri gerekir. En iyi yol bir doktora giderek kesin teşhis koydurmak olacaktır.
Hiperpigmentasyon kahverengi lekelerin en başta gelen sebeplerindendir. Bu lekeleri sadece dudaklarınızda görmezsiniz, çene, burun ve alın gibi bölgelerde de kahverengi lekelere rastlanır.
Bu noktalar güneş lekesi de olabilir. Böyle bir durumda onları sadece görmekle kalmaz kontrol ettiğinizde hissedebilirsiniz de. Böyle bir durumda bunu kanser habercisi olarak düşünüp derhal doktorunuza başvurmanız erken teşhis için iyi olabilir. Ayrıca vücudunuz yediğiniz yemeklerden çok fazla demir de alıyor olabilir.

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