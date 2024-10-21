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Dudak dudağa görüntüleri başlarını ağrıttı! Tahliye partisinden sonra Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya soruşturma açıldı

21.10.2024 12:52
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Sosyal medyaya ara veremeyen Dilan Polat, cezaevinden çıkmasını eğlence mekanında parti düzenleyerek kutlamıştı. Eğlence sırasında Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun öpüşme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Öpüşme görüntüleri üzerine Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı.

Dudak dudağa görüntüleri başlarını ağrıttı! Tahliye partisinden sonra Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya soruşturma açıldı

Dilan Polat, ‘kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam edecek. Tahliye olduktan sonra Dilan Polat sosyal medyaya ara vereceğini söylemişti. Ancak paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Partideki görüntülerle ilgili paylaşım ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDILAR

Dilan Polat, tahliye partisi sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü. Kameraya da yansıyan bu anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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"BENİ DUDAĞIMDAN TIRNAKLARIMA KADAR ÖPTÜ"

Çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında Dilan Polat sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla" demişti.

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SILA DOĞU ÖZÜR DİLEDİ

Sıla Doğu da “Dilan kardeşim, onun ayaklarının altını bile öpüyorum. Yorumlar bizi üzdü. Ama görüntü toplumu rahatsız ettiyse, özür diliyorum" açıklamasını yapmıştı.

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METİN KÜLÜNK'TEN TEPKİ

Eski AK Partili milletvekili Metin Külünk, söz konusu görüntülerle ilgili "Devlet’e meydan okuyorlar" diye tepki gösterip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha da önemlisi, milletle dalga geçiyorlar. Kamu adına işlem yapması gerekense yargı bürokrasisi fakat ses gelmiyor. Dolayısıyla bu taraftaki ses daha da yükseliyor. Diyor ki avaz avaz, “Bak, seni çürütüyorum. Ülkeyi çürütüyorum ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor”. Ülkeyi aciz göstermeye, itibarı elden almaya gayretleri ve cesaretleri olan bu kimin zararlılarına karşı sağlam ve en ağırından gerçek iradeyi yakında göreceğimize inanıyoruz."

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntüler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında eğlence mekanındaki hareketleri gerekçesiyle ’hayasızca hareketler’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat öpüşmek soruşturma sıla doğu
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