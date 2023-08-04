Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi bu akşam Star'da!

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yerli sinema filmi, saat 20.00'de başlayacak. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut ve Rasim Öztekin gibi isimleri kadrosunda bulunduran Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görüyor. İşte Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ile ilgili merak edilenler...

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır.

Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız

Arzu Oruç - Lobideki Kız

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kirli - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu



