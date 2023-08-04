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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi bu akşam Star'da!

04.08.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yerli komedi olan filmin yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapıyor. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi bu akşam Star'da!

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yerli sinema filmi, saat 20.00'de başlayacak. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut ve Rasim Öztekin gibi isimleri kadrosunda bulunduran Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görüyor. İşte Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ile ilgili merak edilenler...

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır.

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Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

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DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı

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Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
Arzu Oruç - Lobideki Kız
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kirli - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu

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