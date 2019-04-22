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Düğün dönüşü büyük kabus! Çocuklarını koltukta ölü buldular!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.04.2019 02:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Uraz evinde ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümü nedeniyle cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düğün dönüşü büyük kabus! Çocuklarını koltukta ölü buldular!

Olay, saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 1847/3 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’nci.katında bulunan dairede meydana geldi. Çevre mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS’ye çalıştığı öğrenilen Mehmet Mustafa Uraz, ailesi ile birlikte yaşadığı evde yalnız olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

OTOPSİDEN SONRA BELİRLENECEK

Aydın’da bir yakınlarının düğününe giden Uraz’ın anne ve babası, eve döndüklerinde Uraz’ı koltukta hareketsiz şekilde otururken buldu. Bunun üzerine ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uraz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uraz’ın şüpheli ölümü nedeniyle, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Uraz’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Mustafa Uraz’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karşıyaka şüpheli ölüm

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