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Düğün gecesi sahnesi hakkında ilk kez konuştu: 'Kararı size bırakıyorum'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinde yer alan Ramsey Bolton ile Sansa’nın evlendiği gece yaşananlar dünyanın tepkisini çekmiş, sahnede yaşananlar çoğu kişiyi rahatsız etmişti. Kitabın yazarı George R.R. Martin, dizide değiştirilen Sansa sahnesine lanet etti: Kitaplarda asla yer almayacak

Düğün gecesi sahnesi hakkında ilk kez konuştu: 'Kararı size bırakıyorum'

Game of Thrones dizisinin belki de en tartışmalı en çok tepki çeken sahnelerinden biri olan Ramsey Bolton ile Sansa’nın evlendiği gece yaşananlar hakkında kitabın yazarı Geroge R. R. Martin, ilk kez konuştu. Ramsay Bolton'ın Sansa'ya yaptıkları dizinin hayranlarını sarsmıştı

SANSA’NIN HİKAYESİ FARKLI OLACAK

Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R.R. Martin Sansa'nın hikayesinin geri kalan iki kitapta epey farklı olacağını açıkladı.

James Hibberd’in yeni Fire Cannot Kill a Dragon (Ateş Ejderhayı Öldüremez) kitabında okurların Sansa'nın macerasında göreceği farklılıkları tarif eden yazar HBO'nun program direktörlerinin en çok sevilen karakterlerinden birini tamamen yanlış anladığını söyleyerek onları eleştirdi.

Express'in haberine göre Martin şöyle dedi:

"Benim Littlefinger'ım Sansa'yı Ramsay'e asla vermezdi. Asla. Ona takıntılı durumda. Çoğu zaman onun hiç sahip olmadığı, Catelyn'le evlenseydi sahip olmayı dileyeceği kızı olduğunu düşünüyor. Diğer zamanlardaysa onun Catelyn olduğunu düşünüyor ve onu kendine istiyor. Sansa'yı ona kötü şeyler yapacak birine asla vermeyecek. Bu kitaplarda epey farklı olacak."

Program direktörleri, hayatını Westeros'taki her önemli figürle ilgili istihbarat toplamakla geçirmiş sinsi düzenbaz Littlefinger'ın, Ramsay'nin ne kadar kötü olduğunu bilmediğini açıklamaya çalışmıştı.

HBO yapımcısı Bryan Cogman şöyle demişti:

"Ramsay her yerde psikopat olarak bilinmiyor. Littlefinger onunla ilgili bu malumata sahip değil. Tek bildiği Boltonların ürkütücü ve sinsi olduğu, onlara tam olarak güvenilemeyeceği."

Dizinin, yazarın temel kaynağından iyice kopmuş son sezonunda göze çarpan pek çok sorunun temelinde, Martin'in titizlikle ayrıntılandırılmış karakterlerinin aslen nasıl hareket edeceklerine dair açık bir farkındalık eksikliğinin yattığı söylenebilir.

Kitaplarda Sansa hala Vadi'de, Littlefinger onu orada Harry Hardying'le evlendirmeyi planlıyor. Boltonlara da sahte bir Stark vermiş durumda, Sansa'nın Arya'nın kılığına girmiş çocukluk arkadaşı Jeyne Poole.

Martin şöyle dedi:

"Jeyne'in karakterini dahil etmeyip bu iş için Sansa'yı kullandılar. Bu daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Kararı size bırakıyorum. Tuhaf şekilde kitapta buna karşı çıkan kimseye rastlamadım çünkü Jeyne Poole'u o kadar önemseyen kimse çıkmadı. İnsanlar Sansa'yla ilgileniyor."

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