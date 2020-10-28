Düğün gecesi sahnesi hakkında ilk kez konuştu: 'Kararı size bırakıyorum'

Game of Thrones dizisinin belki de en tartışmalı en çok tepki çeken sahnelerinden biri olan Ramsey Bolton ile Sansa’nın evlendiği gece yaşananlar hakkında kitabın yazarı Geroge R. R. Martin, ilk kez konuştu. Ramsay Bolton'ın Sansa'ya yaptıkları dizinin hayranlarını sarsmıştı

SANSA’NIN HİKAYESİ FARKLI OLACAK

Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R.R. Martin Sansa'nın hikayesinin geri kalan iki kitapta epey farklı olacağını açıkladı.

James Hibberd’in yeni Fire Cannot Kill a Dragon (Ateş Ejderhayı Öldüremez) kitabında okurların Sansa'nın macerasında göreceği farklılıkları tarif eden yazar HBO'nun program direktörlerinin en çok sevilen karakterlerinden birini tamamen yanlış anladığını söyleyerek onları eleştirdi.

Express'in haberine göre Martin şöyle dedi:

"Benim Littlefinger'ım Sansa'yı Ramsay'e asla vermezdi. Asla. Ona takıntılı durumda. Çoğu zaman onun hiç sahip olmadığı, Catelyn'le evlenseydi sahip olmayı dileyeceği kızı olduğunu düşünüyor. Diğer zamanlardaysa onun Catelyn olduğunu düşünüyor ve onu kendine istiyor. Sansa'yı ona kötü şeyler yapacak birine asla vermeyecek. Bu kitaplarda epey farklı olacak."