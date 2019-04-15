Düğün kana bulandı: 1'i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Hikmet Şahin Kültür Park girişi Mehter Düğün Salonunda meydana geldi. Düğünde bir gün önce kız tarafı ve erkek tarafı arasında laf kavgası çıktı.

Bir gün sonra düğünde karşı karşıya gelen taraflar tekrar kavgaya tutuştu. Yaşanan kavgada kız tarafından olan F.U. belinden çıkardığı bıçakla Barış. Ç.'yi(28) ve Kürşat .Ç'yi(22) yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan Kürşat Ç'nin durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı.

2 kişiyi bıçakla yaralayan F.U. kısa süre içerisinde Emniyet Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

