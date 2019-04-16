Düğünde ayarı kaçıran adam

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir düğünde oynadığı oyunun dozunu kaçırıp kontrolsüzce hareket yapan adam, herkese korku dolu anlar yaşattı. Oynarken takla atan adam arkasındaki çocuğu görmeyince bir anda çocuğun üzerine düştü. Çocuğun durumunun bilinmediği görüntü sosyal medyada yayıldı. İşte o anlar.



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