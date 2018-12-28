Düğünde ölen babasıyla yürüdü!

Ailelerin son konuşması ise unutulmaz bir jeste hayat verdi. Arthur, Jeni ile düğün töreninde bir araya geldi. Micheal'in kalbini taşıyan Arthur, attığı her adımla genç kızın babasıyla bir araya gelmesine bakın nasıl yardımcı oldu...

JENİ, BABASININ KALBİNİN BAĞIŞLANDIĞI ARTHUR'LA YAZIŞMAYA BAŞLADI 10 yıl önce babasını kaybeden gelin Jeni Stepien, düğün töreninde babasının yanında olmasını çok istiyordu. Jeni'nin babası olan Michael'in kalbi, yıllardır uygun bağış bekleyen Arthur Thomas'a adeta umut ışığı olmuştu. Arthur, kendisi için aydınlık olan bağış gününün, Jeni ve ailesi için bir o kadar karanlık bir gün olduğunun bilincindeydi ve hayatını kaybeden Michael'in kızı Jeni'ye, yılbaşında bir teşekkür mektubu yazdı, böylece mektuplaşmaya başladılar.

ARTHUR'UN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORDU Jeni, Arthur'la mektuplaştığı süreçte, nişanlanmıştı ve artık Arthur'un yüzünü görmek istiyordu. O dönemdeki düşünceleri için, ''Babamın vefatından sonra Arthur ile yazışmaya başladığımızda, babamla yaşadığımız anıları aldatıyormuş gibi hissettim. Fakat babamın bu durumdan mutlu olacağını ve Arthur'u ne kadar sevdiğimi fark edip bu düşünceden vazgeçtim. Daha sonra nişanladım ve aklımda bir soru belirdi: 'Geçit yolunda kiminle yürüyecektim?''

ARTHUR'A, DÜĞÜNÜNDE YANINDA YER ALMASI İÇİN BİR MEKTUP YAZDI Jeni, arkasına ailesinin de desteğini alarak Arthur'a, geçit yolunda onunla yürüyüp yürümek istemeyeceğine dair bir mektup yazdı. Teklifi , gözyaşları içinde kabul eden Arthur, düğün günü geçit yolunda, Jeni'nin yanında yerini aldı. Jeni ile ailesi, kendilerini bu mükemmel anın büyüsüne kaptırmışlardı.

ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ Jeni, ölen babasını yanında hissetmenin, harika bir his olduğunu belirtirken, 'organ bağışı yaparak, sevdiklerinizi yaşatmaya devam edebilirsiniz' mesajı vermeyi de ihmal etmedi.