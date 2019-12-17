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Düğünden haftalar önce terk edilen kadın kendiyle evlendi!

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İlginç olay ABD'de yaşandı. Düğün hazırlıkları tam gaz sürerken nişanlısı tarafından terk edilen kadın kendiyle evlendi.

Düğünden haftalar önce terk edilen kadın kendiyle evlendi!

Sandra Blanco ve nişanlısı yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelerdi ve Kasım 2017'de nişanlanmışlardı. 6 hafta içinde Vegas'ta evlenecek olan çiftin planları adamın kararını değiştirmesiyle bozuldu.

32 yaşındaki Sandra ve nişanlısı ayrılınca Sandra önce organizasyonu iptal edip parasını almak istedi. Ancak bunun için çok geç olduğunu fark edince genç kadın ezber bozdu ve kendiyle evlenmeye karar verdi.

Önce kendine bir gelinlik alan kadın düğün merasiminden önce fotoğraf çekimi dahi yaptırdı.

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Hatta nikahı kılacak din görevlisini Elvis Presley gibi giydirerek fotoğraflara dahil etti. Damat olaraksa bir modelle anlaşan Sandra daha sonra çok yakın arkadaş olduklarını söyledi.

Bu olayın ardından hayata farklı bir açıdan baktığını söyleyen Sandra önemli olan insanın kendisini sevmesi olduğunu söylüyor.

Ayrıldıktan sonra Valencia'dan Londra'ya döndüğünü ve büyük bir depresyon yaşadığını söyleyen kadın Vegas'a gitmeye aniden karar verdiğini söylüyor.

"Doğum günüm zaten biz Vegas'ta olduğumuz tarihlere denk gelecekti. Düğünü iptal etsem paramı iade etmeyeceklerdi. Sonra ben de tek başıma Vegas'a gidip doğum günümü orada kutlamaya karar verdim" diyen kadın insanlara ilham verdiği için mutlu olduğunu belirtiyor.

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sandra blanco düğün vegas abd kendiyle evlendi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gel ben evlenirim :))
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