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Düğüne Murat Dalkılıç- Hande Erçel ve Murat Boz- Aslı Enver çifti damga vurdu!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız evlendi. Düğüne gelenler arasında dikkat çeken iki çift vardı ki ilk kez böyle rahat poz vermeleriyle herkesi şaşırttı.

Düğüne Murat Dalkılıç- Hande Erçel ve Murat Boz- Aslı Enver çifti damga vurdu!

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Eser Yenenler ile Berfu Yıldız dün Kilyos’ta düğün töreni düzenledi. Çiftin düğününe adeta ünlü akını yaşandı.

Düğüne gelenler arasında Murat Dalkılıç- Hande Erçel ve Murat Boz- Aslı Enver çifti de vardı. Murat Dalkılıç- Hande Erçel ve Murat Boz- Aslı Enver çifti düğüne birlikte geldi.

Uzun ayrılık döneminin ardından ilişkilerine bir şans daha tanıyan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, mutluluklarıyla adeta düşman çatlattılar.

8 aylık ayrılığın ardından 2,5 yıllık aşklarına bir şans daha vererek geçtiğimiz nisan ayında barışan Murat Boz Aslı Enver çifti de Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftini yalnız bırakmadı.

Aslı ve Murat düğüne Hande ve Murat çiftiyle birlikte katıldı ve muhteşem dörtlünün uyumlarıysa göz kamaştırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç- Hande Erçel Murat Boz aslı enver

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