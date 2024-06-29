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Düğünleri çok konuşuldu... Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk balayı için bakın nereyi seçti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 12:42
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, Kayıp Şehir, Baba gibi yapımlarla hafızalara kazınan Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile dünyaevine girdi. Düğünleri ile çok konuşulan ünlü çift balayı için bakın nereyi seçti…

Düğünleri çok konuşuldu... Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk balayı için bakın nereyi seçti

Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk önceki gün Çeşme'de dünyaevine girdi.Yaklaşık beş yıldır birliktelik yaşayan çifti sevenleri yalnız bırakmadı.

Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.

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BALAYI İÇİN ORAYI SEÇTİLER

Düğünleri ile çok konuşulan ünlü çift balayı içinse Ayvalık'a gideceklerini açıkladılar. Zeynep Mayruk'un yoğun çalışma temposu için böyle bir tercih yaptıklarını söyleyen Tolga Sarıtaş daha sonra tatile devam edeceklerini de söyledi.

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Mayruk, sosyal medya hesabında "Sen ve ben. 27.06.2024" notuyla düğünden karelerini paylaşmayı ihmal etmedi.

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Express


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Tolga Sarıtaş Zeynep Mayruk
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