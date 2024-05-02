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  4. Düğününe bile gitmemişti... Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük nedeni ortaya çıktı

Düğününe bile gitmemişti... Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük nedeni ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 12:31
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Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisinin arası açılmıştı. Hatta Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe bile gitmemişti. Uzun zamandır küs oldukları bilinen yakın dostların küslük nedeni sonunda ortaya çıktı.

Düğününe bile gitmemişti... Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük nedeni ortaya çıktı

Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in küslüğü uzun zamandır gündemdeydi.

'TEK BAŞINA GÜZEL ŞEYLER YAPIYOR'

Ahmet Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir son olarak katıldığı bir Youtube'da programında "Hoş bir şekilde vedalaşmak insanı büyütür ve insan yapar. Yani geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Planlamadığımız bir şeyi hayat bize bahşetti. Biz onu çok güzel bir noktaya getirdik. Yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yaşamak, yeni filmler yapmak için tatlı bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ahmet tek başına güzel şeyler yapıyor." demişti.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in neden küstüğü ise yıllardır bilinmiyordu. Bir dönem yakın dost olan ünlü isimlerin küslük sebebi ortaya çıktı.

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KÜSLÜK SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural üçlüsü birlikte yol alıyordu. Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir arasında bir anlaşmazlık oluyor. Aydemir birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını söylüyor ve küsüyorlar.

Sonrasında bir anda Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural Murat Cemcir'den habersiz arka planda iş çeviriyorlar. Senaryo yazıyorlar birlikte film çekiyorlar. Murat Cemcir ise bunu duyduğunda çok şaşırıyor. Murat Cemcir dost kazığı yiyor.

Vitrin


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