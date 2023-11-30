Düğününe gelmeyen ablası Kübra Açıl ile barıştı! Şeyma Subaşı eski kocası Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımın maçında

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmeden önce düğününe sadece 'ruhu özel' insanların katılacağını, ablası Kübra Açıl'ın dahi hayatında olmayacağını söylemişti.

"Ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti" diyen Subaşı boşanma sonrası İngiltere'de ablasıyla bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.

Subaşı, arasının bozuk olduğu bilinen ablası Kübra Açıl, kızı Melisa ve yeğenleriyle İngiltere'de bir araya gelip; eski eşi Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMINA DESTEK

O anlarda çekilen kareleri peş peşe yayınlayan Şeyma Subaşı, paylaşımına; "Burada, kız kardeşimin yaşadığı ve Melisa'nın babasının bir futbol takımının sahibi olduğu Kuzey İngiltere'de Hull City'nin maçını izlerken harika zaman geçirdik. Takım gittikçe daha iyi hale geliyor ve onları desteklemek çok keyifliydi. Tüm şehir arkalarında, onlara şans diliyor. Burası biraz soğuk ama çok güzel. Kızım, yeğenim, yeğenim ve kız kardeşimle her anın tadını çıkarıyoruz" diye yazdı.



Acun Ilıcalı'nın yanında çalışan Kübra Açıl'ın Çağla Altunkaya ile yakın arkadaş olduğu da biliniyor.





