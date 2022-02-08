Dükkanlarda görüp özendiğiniz renkli lokumları kendiniz yapın: Portakallı lokum tarifi

Her gün mutlaka bir fincan Türk Kahvesi içenler vereceğimiz portakallı lokum tarifinden sonra kahve saatlerini iple çekecekler. Sadece kahve aşıkları değil, tatlı canavarları da bu pratik portakallı lokum tarifine bayılacak. Anne ve babalar ise çocukları için içerisinde katkı maddesi bulunmayan ve lezzetine bayılacakları bir tatlının tarifine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Üstelik bu lezzete kavuşmak oldukça basit. Sadece birkaç malzemeyle evde kendi ellerinizle portakallı lokum yapacaksınız. Lafı daha fazla uzatmadan oldukça pratik ve lezzetli portakallı lokum tarifine geçelim... İşte yapımı oldukça pratik portakallı lokum tarifi!
MALZEMELER
3 su bardağı portakal suyu
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı nişasta
1 tatlı kaşı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Öncelikle en lezzetli portakallarınızı seçip suyunu güzelce sıkın.
Sıktığınız portakal suyunu süzgeçten geçirip tortularından ayırın.
Süzgeçten geçen 3 su bardağı portakal suyunu elde ettikten sonra bir tencereye koyun.
Nişasta ve toz şekeri de portakal suyuna ilave edin.
Bir araya gelen malzemeleri orta ateşte kaynayana kadar karıştırın.
Karışım kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırarak pişirin.
Ocağı söndürdükten sonra tereyağını ekleyin ve eriyene kadar birkaç kez daha karıştırın.
Pelte kıvamına gelen karşımı hafifçe ıslattığınız ince uzun bardaklara boşaltın.
Peltenin biraz soğumasını bekleyin.
Pelteler yaklaşık oda sıcaklığına geldiğinde bardakları dolaba koyun.
Bu aşamada yapacağınız tek şey beklemek. Bardakları dolapta birkaç saat kadar bekletin.
Ardından dolaptan alın ve bardakları ters çevirerek çıkarın.
Tam lokum kıvamına gelmiş olan pelteleri dilediğiniz boyutlarda dilimleyin.
Son dokunuş olarak özenle dilimlediğiniz lokumlarınızı hazırda bulunan Hindistan cevizine bulayın.
Son dokunuşun ardından özenle hazırladığınız portakallı lokumunuz artık hazır!
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