Dükkanlarda görüp özendiğiniz renkli lokumları kendiniz yapın: Portakallı lokum tarifi

Her gün mutlaka bir fincan Türk Kahvesi içenler vereceğimiz portakallı lokum tarifinden sonra kahve saatlerini iple çekecekler. Sadece kahve aşıkları değil, tatlı canavarları da bu pratik portakallı lokum tarifine bayılacak. Anne ve babalar ise çocukları için içerisinde katkı maddesi bulunmayan ve lezzetine bayılacakları bir tatlının tarifine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Üstelik bu lezzete kavuşmak oldukça basit. Sadece birkaç malzemeyle evde kendi ellerinizle portakallı lokum yapacaksınız. Lafı daha fazla uzatmadan oldukça pratik ve lezzetli portakallı lokum tarifine geçelim... İşte yapımı oldukça pratik portakallı lokum tarifi!

PORTAKALLI LOKUM TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı portakal suyu

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı nişasta

1 tatlı kaşı tereyağı

Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI