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Dün akşam Arda Turan'la evlenen Aslıhan Doğan'dan Burcu Urfalı paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

Arda Turan’la dün akşam evlenen Aslıhan Doğan nikah sonrası Instagram’da yeni hesap açtı. İlk paylaşımı da uçak kazasında hayatını kaybeden Burcu Urfalı ile oldu.

Dün akşam Arda Turan'la evlenen Aslıhan Doğan'dan Burcu Urfalı paylaşımı

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde Başakşehir'de oynayan futbolcu Arda Turan'la evlenen Aslıhan Doğan'dan, Tahran'daki trajik kazasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Burcu Urfalı'ın vefatı gizlenmişti.

INSTAGRAM HESABINI YENİ AÇTI

Nikahın hemen ardından sosyal medyaya giriş yapan ve Instagram hesabı açan Aslıhan Doğan, hesabına yeni soyadı 'Turan'ı da eklemeyi ihmal etmedi.

İlk paylaşımını da yakın Dubai'den dönerken Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybeden yakın arkadaşı Burcu Urfalı için yaptı.

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Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan Instagram'a koştuArda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan Instagram'a koştu
Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendiArda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi
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Aslıhan Doğan Mina Başaran arda turan tahran jet kazası Burcu Urfalı

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