Dün akşam Arda Turan'la evlenen Aslıhan Doğan'dan Burcu Urfalı paylaşımı

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde Başakşehir'de oynayan futbolcu Arda Turan'la evlenen Aslıhan Doğan'dan, Tahran'daki trajik kazasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Burcu Urfalı'ın vefatı gizlenmişti.

INSTAGRAM HESABINI YENİ AÇTI

Nikahın hemen ardından sosyal medyaya giriş yapan ve Instagram hesabı açan Aslıhan Doğan, hesabına yeni soyadı 'Turan'ı da eklemeyi ihmal etmedi.

İlk paylaşımını da yakın Dubai'den dönerken Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybeden yakın arkadaşı Burcu Urfalı için yaptı.