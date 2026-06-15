Dün gece uyuyamadınız mı? Binlerce kişi bu sabah aynı şikayetle uyandı

Gece boyunca yatakta dönüp duran, sık sık uyanan veya normalden daha geç uykuya geçen vatandaşlar, sabah saatlerinde ortak bir şikayette buluştu: Dinlenememiş hissetmek.

Özellikle sosyal medya kullanıcıları, gece yaşadıkları huzursuzluğu güneş fırtınasına bağlayan paylaşımlar yaptı.

GÜNEŞ FIRTINASININ İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLERİ BULUNUYOR MU?

Uzmanlar, güneş fırtınalarının Dünya'nın manyetik alanında geçici dalgalanmalara neden olabildiğini belirtirken, bu olayların insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların halen tartışmalı olduğunu vurguladı.

Buna rağmen bazı kişiler, jeomanyetik hareketlilik dönemlerinde uyku düzenlerinde bozulma, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler yaşadıklarını ifade ediyor.

ORTAK ŞİKAYETLER DİKKAT ÇEKTİ

Sabahın ilk saatlerinde işlerine ve günlük yaşamlarına başlayan birçok kişi, gece yaşanan huzursuzluğun etkisini gün boyunca hissettiğini söyledi. Özellikle baş ağrısı, halsizlik ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetler öne çıktı.

Uzay havasındaki değişimlerin önümüzdeki günlerde de takip edilmeye devam edeceği belirtilirken, uzmanlar uyku düzenini korumak için ekran kullanımını azaltmayı, yeterli sıvı tüketmeyi ve düzenli uyku saatlerine dikkat etmeyi önerdi.

Gelen yorumlar şu şekilde:

"Gece 3'te uyanıp 4'te uyumak zorunda kaldım"

"Başımda basınç ve zonklama oldu yatmadan önce tansiyon sorunu yaşadım sanırım"

"3-4 kez uyandım uyumaya çalıştım uykuya dalmam cok uzun sürdü bende bu güne çok şaşırdım normalde 2 dk içinde uyuyan uyanmayan birisiyim dün gece çok zor oldu.. üzerine bu haber şaşırtıcı!!!!!!"

"Evet baş ağrısıyla uyandım"

"Benim midem çok kötü. Bilmem alakası var mı. Böyle olmazdı hiç"

"Bende böyle durumlarda derin derin uyuyorum başımda hiç ağrımadı. Bu durumlar bende ters tepki yaratıyor."