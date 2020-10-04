Dün TV kanalları reyting savaşı verdi! 3 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

3 Ekim Cumartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 3 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 3 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları açıklanmadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki cumartesi günü hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında, hayranları tarafından yakından takip edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra Çatı Katı Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlandı.