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Dün TV kanalları reyting savaşı verdi! 3 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

04.10.2020 09:33 | Son Güncelleme:
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Dün TV kanalları reyting savaşı verdi! 3 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

3 Ekim Cumartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Peki 3 Ekim Cumartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

3 Ekim Cumartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 3 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 3 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları açıklanmadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki cumartesi günü hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında, hayranları tarafından yakından takip edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra Çatı Katı Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi İyi Günde Kötü Günde izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise Gülbin Tosun İle Ana Haber Hafta Sonu’ndan sonra sevilen dizi Zümrüanka’nın yeni bölümü ekranlara geldi.

ATV'de akşam kuşağında sevilen yarışmalar arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla seyircisiyle buluştu.

TRT1'de akşam kuşağında Kalk Gidelim dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kalk Gidelim dizisinin ardından Uyanış:Büyük Selçuklu dizisi tekrar bölümüyle seyircisinin beğenisine sunuldu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleriyle yayınlandı. Akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye ekranlara geldi.

3 EKİM 2020 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

3 Ekim Cumartesi akşamı TV'de yayınlanan programın sonuçları açıklandı. Totalde ilk beşe giren programlar listesi şöyle;

İlk sırada sırada TV 8’de yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye programı yer aldı.

İkinci sırada ise Sow TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yer aldı. Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli aşk hikayesini konu alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk gecenin en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Üçüncü sıraya ise Fox TV yerleşti. Hafta sonu Gülbin Tosun’un sunumuyla ekrana gelen Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu reyting listesine yerleşti.

Dördüncü sırada ise yeniden Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin özet bölümü yer aldı.

Beşinci sırada ise Fox’nin Zümrüdüanka dizisi yerini aldı. Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı dizi geceyi beşinci sırada kapattı.

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