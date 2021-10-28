Dune filminin afişi sansürlendi! Sosyal medyada olay oldu

ABD'li yazar Frank Herbert'in kitabından beyaz perdeye uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni filminin Çin'deki seyirciler için yayınlanan afişinde, siyahi oyuncu Sharon Duncan-Brewster'ın yer almaması ırkçılık tartışmalarına neden oldu.

TASARIMI KİM YAPTI BİLİNMİYOR

İngiltere ve ABD'de yayınlanan afişlerde siyahi oyuncu yer alırken, Çin'deki afişte neden bulunmadığı ise bilinmiyor. Yeni posterin Warner Bros tarafından mı, yoksa Çin'deki dağıtımdan sorumlu Legendary East tarafından mı tasarlandığı henüz açıklanmadı.

"IRKÇILIK SUÇLAMASI KARALAMA"

Çin devlet medyası, ırkçılık suçlamasınının bir karalama olduğunu söyledi. Aynı durum 2015'te Star Wars: Güç Uyanıyor filminin Çin'deki afişinde de siyahi oyuncu John Boyega geri planda yer almıştı.



