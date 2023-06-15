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Dünya Arda Güler'i konuşuyor! Fenerbahçe'nin 'altın çocuğu' için her gün paylaşım yapılıyor! Mbappe ve Messi örneğine 2 milyondan fazla ilgi...

15.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de gösterdiği performansla final maçının oyuncusu seçilen Arda Güler, günden güne adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı - lacivertli formayla bu sezon birçok maçta süre alan ve yaptıklarıyla taraflı tarafsız büyük beğeni toplayan 18 yaşındaki futbolcu, dünyanın da gündeminde yer buluyor. Birçok spor sitesi ve sayfası, Arda Güler ile ilgili paylaşımlar yaparak genç yıldıza olan transfer ilgisini ortaya koyuyor. İşte detaylar...

Dünya Arda Güler'i konuşuyor! Fenerbahçe'nin 'altın çocuğu' için her gün paylaşım yapılıyor! Mbappe ve Messi örneğine 2 milyondan fazla ilgi...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Tarihinde 7. defa bu zaferi elde eden sarı - lacivertlilerde genç futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla karşılaşmanın oyuncusu seçilmişti.

Maçı 1 asistle tamamlayan Güler; kazanılan kupanın sevincini yaşarken, taraftarların da büyük sevgisiyle karşılaşmıştı.

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

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Transferde adı birçok Avrupa deviyle anılan 18 yaşındaki futbolcu için dünyanın önde gelen spor siteleri ve sayfaları, birçok paylaşım yapıyor.

AKIMA DÖNÜŞTÜ

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PSG, Barcelona, Bayern Münih, Ajax, Borussia Dortmund ve Milan gibi kulüplerin radarında yer alan Arda Güler ile ilgili Twitter'dan atılan bir tweet ise adeta akıma dönüştü.

MESSI VE MBAPPE YERİNE ARDA GÜLER

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Paylaşılan görselde tabelasında Arda Güler olan masaya yoğun ilginin olduğu görülürken, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin bulunduğu masa ile sıradaki kimsenin ilgilenmediği gösterildi.

2 MİLYONU AŞKIN GÖRÜNTÜLENME

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Transferde birçok talibi olan başarılı yıldız için yapılan bu paylaşım büyük bir beğeni toplarken, kısa süre içinde 2 milyonu aşkın görüntülenme elde etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.


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