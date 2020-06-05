SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu

Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın antrenmanda ABD’li George Floyd’u anmak için yaptığı koreografi dünya basınında büyük ilgi gördü.

Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu

Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd’u anmıştı. Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti.

Beşiktaş’ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija (Sırbistan) ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptıBeşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor

Fatih Terim'e Arda Turan ricası

Fatih Terim'e Arda Turan ricası

Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması

Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması

Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!

Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu

Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu

Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

Beşiktaş yıldız ismin transferini bitiriyor!

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1986-87 sezonu cevabı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a şok cevap!

Beşiktaş'tan borç açıklaması

Beşiktaş borç açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.