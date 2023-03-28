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Dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, Tümer Metin ile karşılaştı

28.03.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli bilardocu Semih Saygıner'in davetiyle İstanbul'a gelen dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, eski milli futbolcu Tümer Metin ile karşılaştı. Ceulemans, turnuvaya davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, Tümer Metin ile karşılaştı

Dünya, Avrupa ve Belçika şampiyonu dünya bilardo efsanesi 'Mr. 100' lakaplı Raymond Ceulemans, BilardoMax'ın ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen geleneksel Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'na katıldı. Bugün başlayan turnuvada eski milli futbolcu Tümer Metin ile maç yapan efsane bilardocu, açıklamalarda bulundu. Kendisini muhteşem hissettiğini belirten 85 yaşındaki sporcu, "2001 yılında kariyerimi son dünya şampiyonluğuyla dondurdum. Çok mutluyum böyle bir şov turnuvasına katıldığım için. Semih Saygıner davet iletince ben de kabul ettim" diye konuştu.

SAYGINER: İLK GÜNKÜ GİBİ ÇOK HEYECANLIYIZ

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Raymond Ceulemans'a gösterilen ilginden dolayı gururlu olduklarını dile getiren milli bilardocu Semih Saygıner, "Burada aslında çok güzel ve özel bir aktiviteyle birlikteyiz. Bu uluslararası yarışma falan değil, amatör oyuncularla profesyonelleri birleştiren bir şey. Aynı zamanda sanatçı arkadaşlarımız, tanınmış arkadaşlarımız da katılıyor; Tümer Metin ve Baha gibi. Usta bizi kırmadı sağ olsun. Kendisi 85 yaşında. 'Ben eskisi gibi oynayamıyorum' dedi ancak 'Usta sen gel, masanın etrafında dolaş bize yeter' dedim. Çünkü Ceulemans'ın buradaki varlığı yeter. Türkiye'de de bilardoya çok büyük katkısı var. Biz ilk günkü gibi çok heyecanlıyız" dedi.

METİN: AYNI MASAYI PAYLAŞMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Eski milli futbolcu Tümer Metin, Raymond Ceulemans ile karşılaşacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bilmediğim, yeni başladığım bir mecrada ve hayatımdan vakit ayırdığım bir alanda, böyle bir efsaneyle başlayacak olmak, 15 gündür uykularımı biraz kaçırdı. 12 sene oldu futbolu bırakalı, ilk defa dün akşam bir kamp ortamında geceyi geçirdim. Bildiğim, öğrendiğim alışkanlıklarla maça hazırlandık. İşin şakası bir tarafa; onu burada ağırlamaktan, aynı masayı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Semih Saygıner'in heyecanlandığı yerde, bizlerin heyecanlanmaması, gurur duymaması imkansız" ifadelerini kullandı.

BAHA: BABAYI BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTUYUZ

Sanatçı Baha ise "Babayı burada gördüğümüz için çok mutuyuz. O gerçekten bir efsane. Biz tabii Semih usta iyi büyüdük. Hala da onunla yaşıyoruz. Bulunduğumuz ortam bir aile ortamı. BilardoMax hepimizi birleştiren çok güzel bir ortam" şeklinde konuştu.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM YER ALIYOR

Handikaplı turnuva sistemi, katılımcı sporcuların geçmiş dönemdeki istatistikleri dikkate alınarak her sporcunun maçı kazanabilmek için farklı bir sayıya ulaşabilmesi üzerine kurulmuş ve amatörlerle profesyonellerin bir arada yarışabilmesine olanak sağlayan bir sistem. Bu organizasyonda; 250 katılımcı final turlarına kalabilmek için altı ayı aşkın bir süredir mücadele ediyor. Raymond Ceulemans'ın yanı sıra eski milli futbolcu Tümer Metin, sanatçı Baha, dünya literatüründe kendi adıyla anılan icat etmiş olduğu bilardo sistemleriyle önemli bir yere sahip olan Murat Tüzül, 2022 yılı gençler dünya şampiyonu Burak Haşhaş, milli takım sporcularından Turgay Orak, dünya kupası sahibi Adnan Yüksel, Kore'de PBA organizasyonlarında ülkemizi başarıyla temsil eden ve kısa bir süre önce etap kazanarak çok önemli bir başarıya imza atan Birol Uymaz ve organizasyonun ana sponsoru Mehmet Balabanoğlu, turnuvaya final turlarından 'fix' oyuncu olarak dahil oldu.

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