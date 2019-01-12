Dünya bu şoförü konuşuyor! Yolda yalın ayak dolaşan çocuğun imdadına

ABD'de Milwaukee şehrinde seyir halindeki otobüsün kadın şoförü Irena Ivic, kaldırım kenarında, tek başına yürüyen bir bebek gördü. Gördüğü bu duruma kayıtsız kalamayan kadın şoför, hemen harekete geçti.
OTOBÜSÜ DURDURUP YANINA KOŞTU
Üzerinde sadece bebek tulumu olan ve yalın ayak yürüyen bebeği fark eden kadın şoför, otobüsü durdurup ağlayan bebeğin yanına doğru koştu. Bebeği kucaklayıp, hemen otobüse geri döndü. Bu sırada bebeği kucağına alıp, bir yandan da yetkililere bilgi verirken bir yolcu da üzerindeki montu çıkararak bebeğin üzerini örttü. Kadın şoförün kucağında bir süre uyuyan bebek, ihbar sonrası otobüsün yanına gelen itfaiye ve polis ekiplerince teslim alınarak babasına verildi.
"KISA SÜREDE KAYBOLDU"
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bebeğin sadece üşümüş ve korkmuş olduğu, herhangi bir zarar görmediği duyuruldu. Bebeğin, annesi ile birlikte dışarı çıktığı ancak psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen annenin, bebeği unuttuğu; bebeğin ise annesinin yanından ayrılarak kısa sürede kaybolduğu belirtildi.
PLAKET VERİLDİ
Olay sonrası otobüs şoförü, çalıştığı firma yetkilisi ile birlikte kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sorulara geçilmeden önce konuşma yapan firma yetkilisi, kadın sürücüye bu insancıl hareketinden dolayı bir plaket takdim etti. Kendisinin de 2 çocuğu bulunduğunu belirten kadın sürücü, bebeği o şekilde görünce çok üzüldüğünü ve benzeri bir olayla tekrar karşılaşması durumunda yine aynı şeyleri yapacağını belirtti. Ayrıca, kadın sürücü, otobüse bebekle geri döndükten sonra çok üzüldüğü için montunu bebeğe vermeyi unuttuğunu, ama yolculardan birinin kendi montunu verdiğini belirtti.
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