Dünya devi Chelsea'de skandal olay! ''Bir daha forma giyemeyeceksin''

Trevoh Chalobah'ın Chelsea kariyeri acı bir şekilde sona eriyor. İngiliz devinin aldığı karar doğrultusunda genç oyuncuya forma şansı vermeyeceği ifade edildi.

45 MİLYON EURO BOŞA GİTTİ

Transfer döneminin son gününde Nottingham Forest, Chelsea'ye Trevoh Chalobah için 45 milyon euro önerdi. İngiliz devi bu teklifi kabul etse de Trevoh Chalobah kendisine sunulan sözleşmeyi reddetti ve transfer suya düştü.

CHELSEA CEZALANDIRACAK

Sport Bible'nin haberine göre Chelsea, Trevoh Chalobah'a bu transferi gerçekleştirmediği için ceza kesecek. Genç oyuncuya forma şansı vermeyeceği iddia edilen Chelsea'nin bu hamlesi İngiltere'de büyük tepki çekti.

