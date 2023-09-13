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Dünya devi Chelsea'de skandal olay! ''Bir daha forma giyemeyeceksin''

13.09.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea, son gün takımdan ayrılmayan Trevoh Chalobah'a ilginç bir ceza uygulamaya hazırlanıyor.

Trevoh Chalobah

Trevoh Chalobah

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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Trevoh Chalobah'ın Chelsea kariyeri acı bir şekilde sona eriyor. İngiliz devinin aldığı karar doğrultusunda genç oyuncuya forma şansı vermeyeceği ifade edildi.

45 MİLYON EURO BOŞA GİTTİ

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Transfer döneminin son gününde Nottingham Forest, Chelsea'ye Trevoh Chalobah için 45 milyon euro önerdi. İngiliz devi bu teklifi kabul etse de Trevoh Chalobah kendisine sunulan sözleşmeyi reddetti ve transfer suya düştü.

CHELSEA CEZALANDIRACAK

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Sport Bible'nin haberine göre Chelsea, Trevoh Chalobah'a bu transferi gerçekleştirmediği için ceza kesecek. Genç oyuncuya forma şansı vermeyeceği iddia edilen Chelsea'nin bu hamlesi İngiltere'de büyük tepki çekti.

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Chelsea trevoh chalobah transfer dönemi

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