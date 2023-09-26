SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Dünya devi Chelsea günden güne eriyor! 1 ay boyunca gol atamadılar! Premier Lig'deki sıralaması ise hayranlarını kahretti...

Dünya devi Chelsea günden güne eriyor! 1 ay boyunca gol atamadılar! Premier Lig'deki sıralaması ise hayranlarını kahretti...

26.09.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Manchester City 18 puanla liderliğini sürdürürken, 16 puanlı Liverpool ikinci sırada yer alıyor. Ligin köklü kulüplerinden ve dünya devlerinden olan Chelsea ise gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Londra ekibi, eylül ayını gol atamadan tamamlayacak.

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de eylül ayını gol atamadan tamamlayacak. Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi. Londra ekibi, son olarak geçen pazar günü ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

2023-09-24T134324Z_1039926465_UP1EJ9O124AOS_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-AVA-REPORT

Eylül ayında oynadığı diğer maçlarda ise Chelsea, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olurken Bournemouth ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

2023-09-24T133910Z_720686629_UP1EJ9O11X8O8_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-AVA-REPORT

Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, son transfer sezonlarında en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

2023-09-24T151030Z_1687549759_UP1EJ9O165GXY_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-AVA-REPORT

Chelsea, 6 maçta topladığı 5 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler, oynayacağı maçtan önceki son idmanda yine sakatlandı!Arda Güler, oynayacağı maçtan önceki son idmanda yine sakatlandı!
Adı yanlış anons edilince olay oldu! Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş...Adı yanlış anons edilince olay oldu! Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş...
Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi!Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
Chelsea premier lig ligi sezon maçın son transfer

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.