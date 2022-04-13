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Dünya devi, Fenerbahçeli yıldız için kararını verdi: "Mutlaka alalım!"

13.04.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de son haftalarda ortaya konan performans camiada büyük sevinç yaşattı. Sarı - lacivertli futbolcular; ligin son düzlüğünde formlarının zirvesine çıkarken, Avrupa devlerini de peşlerine taktılar.

Dünya devi, Fenerbahçeli yıldız için kararını verdi: "Mutlaka alalım!"
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bahar rüzgarları esmeye devam ediyor! Kadıköy'de Galatasaray'ı üstün bir oyun sergileyerek 2-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de futbolcular, özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişi sonrasında formlarının zirvesine çıktılar.

Fenerbahçe'de son 8 haftada alınan 7 galibiyetin sevinci yaşanırken, futbolcuların performansı da günden güne artmaya başladı.

İSMAİL KARTAL'LA YÜKSELİŞ

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında göreve getirilen İsmail Kartal, takıma yapmış olduğu liderlikle büyük övgü topladı. Futbolcuların formunda direkt etki eden tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'nin yükselişinde başrol oynadı.

LILLE GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

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Bu yükselişle birlikte Fenerbahçeli futbolcular da transfer konusunda dikkatleri çekmeyi başardılar. Son Galatasaray maçına kıtanın dört bir yanından gözlemci yağmıştı. Derbiye yetkili gönderen kulüplerden biri de Lille oldu.

PEREIRA'NIN GETİRDİĞİ CRESPO GÖZ DOLDURDU

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Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira'nın getirdiği Miguel Crespo, gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda parlayan Portekizli yıldız Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

XEKA'NIN YERİNE CRESPO

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Fransız ekibi Lille, sözleşmesi bitecek olan ve sezon sonunda ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Xeka’nın yerini, yine bir Portekizli’yle, Miguel Crespo’yla doldurmak için harekete geçti.

"MUTLAKA ALINMALI"

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Sezon sonunda ayrılacak olan Xeka’nın yerini doldurmak için arayışta olan Fransız ekibi, Portekizli orta saha oyuncusunu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Crespo’ya derbide ‘tam not’ veren Lille yetkililerinin, hazırladıkları raporda “Mutlaka alınmalı” notu düştüğü öğrenildi.

BEDELİ 10 MİLYON EURO

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Sezon başında Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Crespo için ara transfer döneminde Atletico Madrid’in devreye girdiği de öne sürülmüştü. Fenerbahçe, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

ATLETICO DA İZLEDİ

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Lille'in yanı sıra İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Portekizli Miguel Crespo'yu izlediğini ifade edilmişti.

1 MİLYON EURO KİRALAMA + 11 MİLYON EURO OPSİYON

Madrid temsilcisi tarafından Portekizli oyuncu için yapılan teklif de açıklanırken, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu belirtilmişti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid
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