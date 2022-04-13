Dünya devi, Fenerbahçeli yıldız için kararını verdi: "Mutlaka alalım!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bahar rüzgarları esmeye devam ediyor! Kadıköy'de Galatasaray'ı üstün bir oyun sergileyerek 2-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de futbolcular, özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişi sonrasında formlarının zirvesine çıktılar.

Fenerbahçe'de son 8 haftada alınan 7 galibiyetin sevinci yaşanırken, futbolcuların performansı da günden güne artmaya başladı.

İSMAİL KARTAL'LA YÜKSELİŞ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında göreve getirilen İsmail Kartal, takıma yapmış olduğu liderlikle büyük övgü topladı. Futbolcuların formunda direkt etki eden tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'nin yükselişinde başrol oynadı.

LILLE GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Bu yükselişle birlikte Fenerbahçeli futbolcular da transfer konusunda dikkatleri çekmeyi başardılar. Son Galatasaray maçına kıtanın dört bir yanından gözlemci yağmıştı. Derbiye yetkili gönderen kulüplerden biri de Lille oldu.

PEREIRA'NIN GETİRDİĞİ CRESPO GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira'nın getirdiği Miguel Crespo, gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda parlayan Portekizli yıldız Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

XEKA'NIN YERİNE CRESPO

Fransız ekibi Lille, sözleşmesi bitecek olan ve sezon sonunda ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Xeka’nın yerini, yine bir Portekizli’yle, Miguel Crespo’yla doldurmak için harekete geçti.

"MUTLAKA ALINMALI"

Sezon sonunda ayrılacak olan Xeka’nın yerini doldurmak için arayışta olan Fransız ekibi, Portekizli orta saha oyuncusunu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Crespo’ya derbide ‘tam not’ veren Lille yetkililerinin, hazırladıkları raporda “Mutlaka alınmalı” notu düştüğü öğrenildi.

BEDELİ 10 MİLYON EURO

Sezon başında Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Crespo için ara transfer döneminde Atletico Madrid’in devreye girdiği de öne sürülmüştü. Fenerbahçe, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

ATLETICO DA İZLEDİ

Lille'in yanı sıra İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Portekizli Miguel Crespo'yu izlediğini ifade edilmişti.

1 MİLYON EURO KİRALAMA + 11 MİLYON EURO OPSİYON

Madrid temsilcisi tarafından Portekizli oyuncu için yapılan teklif de açıklanırken, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu belirtilmişti.



