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Dünya devi Inter, Amir Hadziahmetovic'e talip oldu! Tüm şehir ayaklandı...

24.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Konyaspor'da oyuncuların alıcıları her geçen gün artıyor. Defansın bel kemiği Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a gönderen Konyaspor'a hiç beklenmedik bir teklif geldi. İtalyan devi Inter'in Konyaspor'un yıldız oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e talip olduğu ortaya çıktı.

Dünya devi Inter, Amir Hadziahmetovic'e talip oldu! Tüm şehir ayaklandı...
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Konyaspor'da transfer şenliği yaşanıyor. Takımın gösterdiği başarılı performans sonrası büyük takımların dikkatini çeken Konyaspor'a Inter'den de gözetleme geldi. Konyaspor'un BATE Borisov'u 3-0 yendiği maçta yıldızlaşan Amir Hadziahmetovic, Inter'in dikkatini çekti.

GALATASARAY DA İSTİYOR

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Inter'in Amir Hadziahmetovic ile ilgilendiği öğrenildiğinden sonra sosyal medyada büyük sevinç yaşandı. Amir Hadziahmetovic için minimum 7 milyon Euro isteyen Konyaspor, beklemeye geçti. Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde net karar verilecek.


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Konyaspor
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