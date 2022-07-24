Dünya devi Inter, Amir Hadziahmetovic'e talip oldu! Tüm şehir ayaklandı...

Konyaspor'da transfer şenliği yaşanıyor. Takımın gösterdiği başarılı performans sonrası büyük takımların dikkatini çeken Konyaspor'a Inter'den de gözetleme geldi. Konyaspor'un BATE Borisov'u 3-0 yendiği maçta yıldızlaşan Amir Hadziahmetovic, Inter'in dikkatini çekti.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Inter'in Amir Hadziahmetovic ile ilgilendiği öğrenildiğinden sonra sosyal medyada büyük sevinç yaşandı. Amir Hadziahmetovic için minimum 7 milyon Euro isteyen Konyaspor, beklemeye geçti. Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde net karar verilecek.



